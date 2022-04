Lavoro, sicurezza e formazione: Mattarella e l'importanza dell'alternanza scuola-lavoro

Sergio Mattarella, in visita all’Istituto Bearzi di Udine dove il 21 gennaio è morto il 18enne Lorenzo Parelli all’ultimo giorno dell’alternanza scuola-lavoro, ha ricordato il “dovere inderogabile” della sicurezza nelle aziende perché “il valore del lavoro non può essere associato alla morte”. E al tempo stesso ha indicato nelle esperienze lavorative degli studenti “una necessità per il futuro della società. Accorciare la distanza tra giovani e lavoro è condizione indispensabile di sviluppo e sostenibilità dell’intero paese, tanto più in presenza di una crisi demografica e di dispersione scolastica”. Parole non scontate, vista l’occasione e in un periodo nel quale la formazione professionale durante la scuola è sotto attacco.

