Sciacalli scuola-lavoro

La voce della ragionevolezza certe volte arriva da chi meno te lo aspetti, da chi avrebbe il pieno diritto farsi travolgere dal dolore e dalla rabbia. E così mentre dopo la morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne colpito alla testa da una putrella di acciaio da 150 chili durante il suo ultimo giorno di stage in azienda, molti intellettuali o pseudo tali, generalmente di sinistra, si sono scagliati contro lo “sfruttamento” dell’alternanza scuola-lavoro chiedendone l’abolizione in quanto “palestra di schiavitù”, è toccato alla madre del giovane pronunciare parole di equilibrio e verità: “La sua non era, come tanti hanno detto, alternanza scuola-lavoro – ha dichiarato a Repubblica –. Ma un percorso duale, con dei protocolli molto seri. Per questo servirà un’indagine da parte di chi ha competenza. Non voglio che il nome di mio figlio sia usato per speculazioni. Chiuderò le porte a tutto questo”. Ciò ovviamente non significa che la famiglia non si aspetti giustizia attraverso un accertamento delle responsabilità, ma che prende le distanze da chi intende strumentalizzare la morte di un ragazzo per una campagna politico-ideologica.

