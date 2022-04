Un nuovo modo di fare contratti. Come festeggiare il 1° maggio

Il 1° maggio è una giornata importante per riflettere sul significato del lavoro. Soprattutto in questo momento così difficile per le prospettive dell’economia, noi imprenditori siamo chiamati a precise responsabilità per creare e garantire occupazione di qualità, orientata allo sviluppo sostenibile e al benessere delle nostre comunità. Il lavoro è l’essenza e la forza delle nostre aziende, per noi stessi e per i nostri collaboratori che, al nostro fianco, condividono impegno, sfide, obiettivi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE