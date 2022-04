Istat: il pil italiano vede il segno meno. Rallenta l'inflazione

Il commercio estero penalizza la crescita del paese (-0,2 per cento), ma le stime dell'istituto di statistica sono migliori delle previsioni del Def (-0,5 per cento). Aumentano i prezzi della produzione industriale ma si riducono i beni energetici

Nel primo trimestre del 2022 il pil italiano ha subito una lieve flessione rispetto al trimestre precedente. Le stime preliminari di Istat mostrano che il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,2 per cento dopo i quattro trimestri di crescita registrati nel 2021. Rispetto alle previsioni del governo il calo è più contenuto: nel Def le stime erano di una contrazione dello 0,5 per cento. La crescita economica resta tuttavia molto sostenuta, se la si osserva su base annua. Infatti, il pil del primo trimestre del 2022 è aumentato del 5,8 per cento rispetto al dato di dodici mesi fa: si tratta del quinto trimestre consecutivo di espansione del prodotto interno lordo.

Nel confronto con l’ultimo trimestre del 2021, le ragioni di queste stime – secondo quanto riportato da Istat – riflettono dal lato dell’offerta una crescita nel settore dell’agricoltura, una stazionarietà in quello industriale e un calo tra i servizi. Dal lato della domanda, invece, il commercio con l’estero ha influito in modo negativo.

Tra le varie cause che hanno contribuito alla leggera flessione del pil vi è anche l’incertezza generata dall’inflazione, che negli ultimi mesi è stata particolarmente elevata. Osservandone però i dati di aprile è possibile aspettarsi delle novità per le prossime settimane. Ad aprile, infatti, l’inflazione ha rallentato, registrando un incremento di soltanto lo 0,2 per cento rispetto a marzo, mese in cui era aumentata dell’1 per cento rispetto a febbraio. Pur restando notevole in valore assoluto, l’incremento, pari al 6,2 per cento su base annua, è inferiore rispetto a quello di marzo (6,5 per cento).

Il rallentamento si deve soprattutto ai prezzi dei beni energetici, che sono diminuiti sia nella loro componente regolamentata sia in quella non regolamentata. In questo, una parte significativa è legata all’operato del governo che è intervenuto con ampie risorse per ridurre il prezzo delle bollette e dei carburanti. Proprio in questi giorni il ministro dell’economia Daniele Franco sta per chiudere un nuovo pacchetto di aiuti da circa 6 miliardi di euro per prorogare le misure eccezionali di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Tuttavia, l’inflazione continua a diffondersi ad altri settori come dimostra l’inflazione di fondo, cioè al netto di beni energetici e alimentari, che è aumentata al 2,5 per cento rispetto a marzo, quando registrava un valore di 1,9 per cento. Pesa parecchio anche il costo delle materie prime alimentari poiché, escludendo solo i beni energetici, l’inflazione di fondo ha raggiunto ad aprile il 2,9 per cento.

Un altro elemento importante è rappresentato dai prezzi alla produzione industriale, che nel primo trimestre del 2022, rispetto al trimestre precedente, sono aumentati del 12,7 per cento: l’incremento è stato molto più sostenuto sul mercato interno che in quello estero. Su base annua, a marzo i prezzi sono cresciuti del 37 per cento.