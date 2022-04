Governo a folle, anche sul ddl concessioni: "Ci riaggiorniamo"

Il disegno di legge è sul tavolo dei partiti che però ne trovano sempre una per posticipare il via libera: l'ultimo nodo sono le concessioni idroelettriche sulle quali Pd e Leu frenano per timore di scalate indesiderate e straniere. E nel frattempo c'è lo stop amministrative all'orizzonte

A forza di posticipare la decisione, l'accordo ancora non ha visto la luce e le concessioni sembrano lontane: il nodo del provvedimento sulla concorrenza continua a intricarsi sempre di più, senza che i partiti effettivamente abbiano la volontà di districarlo e di cercare una via d'uscita. Il ddl, che prevede tra i vari punti le concessioni balneari, idroelettriche e di distribuzione al naturale, è stato più volte osteggiato dai partiti che in pieno clima elettorale sentono l'esigenza di contrastarsi a vicenda per solleticare i rispettivi elettorati: e così il provvedimento da giugno slitterà nella migliore delle ipotesi a luglio, considerando appunto l'ostacolo amministrative in programma per il 12 giugno.