“L'Anpi non ha più senso”. Parla Arturo Parisi

Dall'inizio del conflitto in Ucraina con pazienza l'ex ministro segnala gli inciampi dell'associazione: "Ha esaurito il ruolo storico e non ha l’esclusiva sulla Resistenza". E sul suo controverso presidente: "Pagliarulo ascolti Bella ciao”

“Tutto sarebbe più semplice se l’Anpi riconoscesse di essere un’associazione politica fra tante, esprimendo liberamente le proprie posizioni, senza pretendere di rappresentare ancora oggi la Resistenza”. Arturo Parisi, ex leader dei Democratici prodiani, tra i fondatori del Pd ed ex ministro della Difesa del governo Prodi, dall’inizio del conflitto in Ucraina non smette di indignarsi. Su Twitter segnala con dovizia tutti gli inciampi dell’Anpi e del suo controverso e divisivo presidente Gianfranco Pagliarulo.