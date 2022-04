Così Putin sfrutta le mattate leghiste per rafforzare la sua propaganda

L’Europa compatta nella condanna a Vladimir Putin? Macché. Prendete l’Italia per esempio: “L’Italia tacitamente sostiene la Russia”. Lo dimostra, tra l’altro, il fatto che “Vito Comencini, il segretario della Lega Nord, partito al governo del paese, dichiara pubblicamente di sostenere la decisione del presidente russo di condurre un’operazione speciale in Ucraina”. Se vi sembra di leggere una cronaca da un mondo parallelo, è perché è così che funziona la propaganda del Cremlino. Ecco dunque un estratto della mistificazione quotidiana sui media di regime di Mosca che aiuta a capire come certe iniziative dei parlamentari del Carroccio finiscano con l’alimentare la macchina dell’indottrinamento di Putin. Ciò che qui può apparire folkloristico viene invece scientemente sfruttato dall’autocrate russo per rafforzare la sua prosopopea.

