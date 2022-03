Le chat segrete dei leghisti filorussi: “Siamo 40 parlamentari”

Nei gruppi WhatsApp si condividono i link di Byoblu della propaganda russa e metodi per aggirare il presunto oscuramento del sito Sputnik, mentre per le notizie dal campo ci si riferisce al reporter in Donbass "per amore della libertà" Nicola Rangeloni

Sono le buche del loro dissenso. Trincee WhatsApp dove i deputati e i senatori leghisti condividono quella che chiamano “controinformazione rispetto al mainstream russofobo”. Le chat in questione sono almeno tre. E raccolgono i mugugni dei leghisti che sull’ “operazione militare speciale”, e quindi anche su Vladimir Putin, conservano la purezza delle origini (ben dettagliata dal “vecchio” Matteo Salvini). Sono in tutto una quarantina i parlamentari della Lega che hanno una posizione critica nei confronti di Kyiv, della Nato, delle sanzioni imposte a Mosca... Seguono l’invasione dell’Ucraina, che forse non considerano totale, condividendo i link della propaganda russa. Le notizie vengono dettate dal sito Sputnik che qui sarebbe oscurato, “ma con Firefox si apre”.



Nelle chat filoputiniste non può mancare “la libera informazione di Byoblu”, già oracolo delle battaglie no vax e no green pass (i componenti di queste chat sono gli stessi che si opposero alla dittatura sanitaria durante la pandemia). Per le notizie dal campo, invece, l’idolo da seguire è Nicola Rangeloni, reporter in Donbass per amore della verità. I nomi e le posizioni di Vito Comencini, Simone Pillon, Claudio Borghi, Alberto Bagnai. Stanno meno sotto i riflettori invece Guido De Martini, Paolo Tosato, Paolo Borchia, Riccardo Marchetti, Massimo Candura. E poi ci sono i membri del gruppo interparlamentare Italia-Russia-Bielorussia (presieduto dal capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida, dimissionario appena è scoppiata la guerra, ma poi rientrato in sella su richiesta di Pier Ferdinando Casini). In questo organismo che promuove l’amicizia fra i parlamenti dei tre paesi ecco spuntare, oltre a Comencini, Domenico Furgiuele, ma anche Alessandro Pagano. Dunque vecchi e nuovi leghisti. L’elenco è ancora più lungo. Ma molti preferiscono evitare posizioni pubbliche. In ballo c’è la ricandidatura e Salvini sarà costretto a non fare sconti a nessuno per cercare di togliersi tutte le ombre di dosso.