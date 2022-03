“Salvini? È un rinnegato! Dalla maglietta di Putin in Piazza Rossa all'atlantismo”

Ingredienti per un Donbas indipendente. Presenta Palmarino Zoccatelli, presidente dell’associazione Veneto-Russia e responsabile dell’ufficio territoriale a Verona della Repubblica Popolare di Donetsk. Nel calderone c’è una buona dose di destra reazionaria: “Mentre noi buttiamo via elementi identitari e cristianità, Mosca li riscopre”. Della sinistra extraparlamentare: “In Italia l’apologia al fascismo è reato. E poi mandiamo armi ai neonazisti ucraini?”. Un tocco di Macron: “È nocivo per tutti dare a Putin del macellaio”. Grosse fette di Serenissima: “Contestano la legittimità del referendum in Crimea. Ma l’annessione del Veneto, anno 1866?”. Dell’immancabile complottismo: “I media dominanti fomentano odio irrazionale contro tutto ciò che è russo”. E molta, moltissima Lega: “Soprattutto qui al nord. Savoini è mio amico, ma anche qualcuno del M5S”, che non si senta escluso. “Due cose però: non chiedetemi se sono iscritto al Carroccio, perché non ve lo dico. E lasciamo perdere Salvini”. Paletto diplomatico? “Macché. È un rinnegato! Dalla maglietta di Putin in Piazza Rossa all’atlantismo di circostanza. Ma si può?”.

