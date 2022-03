"Noi filo Putin? Era un altro contesto. Ora è cambiato tutto". Parla il leghista Fontana

Il colloquio col responsabile Esteri del Carroccio, responsabile della diplomazia di Salvini. "Ho sempre creduto che ci fosse tutto l’interesse da parte degli americani ad avvicinare Washington al Cremlino, per evitare la saldatura tra Putin e la Cina. E' così va letta la nostra scommessa su Mosca. Ma ora si ritorna ai blocchi contrapposti. L'Ucraina nell'Ue? Rischierebbe di peggiorare le cose"

Più che il pentimento, la rimozione. “Dire che eravamo filo Putin è sempre stata una semplificazione giornalistica”, sorride Lorenzo Fontana. Al che bisognerebbe ricordargli, proprio nel giorno del discorso di Volodymyr Zelensky alla Camera, tutta un’antologia di slogan, iniziative, manifestazioni e piazzate varie. Un rosario ormai mandato a memoria. Che infatti il vicesegretario della Lega, da anni sherpa diplomatico di Matteo Salvini e ora responsabile Esteri, tronca subito: “La verità è che è cambiata la fase storica. E quello che era pensabile fino a qualche tempo fa, ora non lo è più”. Il contesto, dunque. “Se non guardiamo a quello, non capiamo cos’è successo”.