Draghi e le coccole a Berlusconi: "Se ci fosse lui". L'obiettivo del Cav. è la riforma della giustizia

Roma. E’ la ditta “infranti muratori”, Conte&Salvini demolizioni speciali, ruspa e acqua di colonia. Sfasciano l’appartamento Chigi ma affiggono l’avviso: “Fidatevi, grazie a noi, le vostre case saranno al sicuro”. L’unico che può puntellare l’edificio è Berlusconi. Draghi lo ha chiamato per dirgli che nessuno “vuole aumentare le tasse sulla casa. Non mento”. Al governo sono certi: “Salvini e Conte non cercano la soluzione ma il precipizio. E’ come ne Il Sorpasso. Sono i nostri Bruno Cortona”.

