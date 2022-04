Nel Pd si teme la fuga solitaria di Conte al voto. Grane per Letta

Le manovre di Giuseppe Conte stanno provocando non pochi patemi al Partito democratico. Per questa ragione sono sempre più pressanti le richieste dei dem che vogliono cambiare il sistema proporzionale introducendo un meccanismo che non costringa le forze politiche a un’alleanza coatta. Ma il segretario Enrico Letta sta resistendo a tutte queste pressioni, convinto com’è che non ci sia modo di varare in questa legislatura una nuova legge elettorale. Al leader del Pd quella attuale non piace per niente e non ne ha mai fatto mistero, ma pensa che in questa fase sia difficile fare un’altra migliore.



