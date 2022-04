Giuseppe Conte, l'avvocato di Vlad

Felice di un’indigestione cosmopolita, eccitato dall’atmosfera esotica da fiction in stile “West Wing”, gesticolante e soprattutto parlante in eccesso, compiaciuto ed euforico di trovarsi al telefono con un pezzo da novanta: così appariva, o meglio così viene descritto da chi c’era, Giuseppe Conte sabato 21 marzo 2020 nel momento in cui si accordava telefonicamente con Vladimir Putin per l’invio, nell’Italia afflitta dal Covid, di 28 medici, 4 infermieri e 72 militari russi guidati dal generale Sergej Kikot. L’ufficiale che, una volta atterrato con i suoi uomini e i suoi mezzi, sosteneva di essere autorizzato a muoversi “su tutto il territorio italiano” in base a un “accordo politico di altissimo livello”. Cosa che, come ha raccontato al Foglio l’ex capo di stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, pare non gli fu permessa dai militari italiani. “Che Mosca volesse raccogliere informazioni sul Covid è vero”, ha spiegato Vecciarelli. “Che poi volesse cercare altri dati è plausibile”, ha aggiunto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE