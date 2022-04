Così la giustizia è diventato il capitolo più complicato del Pnrr

Non ha solo le commissioni parlamentari, da affrontare. Ha anche quella europea, di Commissione, che la incalza. E se è pur vero che le prime rappresentano una complicazione più incombente, non c’è dubbio che per Marta Cartabia sia la seconda, il cruccio più grosso. E non a caso i funzionari di Bruxelles, gente che – come hanno constatato sia a Palazzo Chigi sia al Mef – resta inflessibile sulle scadenze del Recovery, due giorni fa hanno voluto parlarci direttamente, con la Guardasigilli. Avere direttamente da lei delle rassicurazioni sul Pnrr.

