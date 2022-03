Martedì arrivano gli ispettori di Bruxelles per il Pnrr, ma Palazzo Chigi c'è il rodeo sulla Concorrenza

La prossima settimana, per tre giorni, i funzionari della Commissione europea valuteranno lo stato di avanzamento dei 45 progetti del Reecovery in scadenza a giugno: ballano 24 miliardi. Ma intanto sui tassisti il centrodestra minaccia il governo: "Vi ritroverete assediati". La riunione di governo finisce in baruffa, o forse in nulla