Cingolani chiede a Draghi un aiuto contro i veti di Franceschini sul Pnrr

Il responsabile della Transizione ecologica lamenta 40 progetti bloccati per vincoli paesaggistici e chiede al premier di esercitare i poteri sostitutivi. Significherebbe, in sostanza, commissariare il ministro della Cultura. Lo scontro in Cdm. E ora ci si mettono pure i giudici del Tar a far pressione su Palazzo Chigi

C’è chi dirà che era inevitabile, che l’astio permanente tra due esponenti di governo, a lasciarlo incancrenire nell’irresolutezza generale, si estendesse fino a coinvolgere l’intero esecutivo, come una fiamma che fatalmente divampa. L’uno che rimprovera all’altro di essere succube delle sue soprintendenze; l’altro che si difende dicendo che non è coi provvedimenti sommari che si ottiene la semplificazione. E siccome di mezzo ci si sono messi addirittura i giudici, ora Mario Draghi sa che dovrà in qualche modo intervenire, per risolvere la contesa tra Roberto Cingolani e Dario Franceschini. Non accadrà oggi, però. Perché il Cdm inizialmente programmato ufficiosamente per questo pomeriggio, quello destinato a varare un nuovo decreto “Semplficazioni” in sostegno del Pnrr, è stato rinviato a giovedì. Poco male, per Cingolani. E non solo perché la modifica dell’agenda gli consentirà di volare in Lussemburgo per l’incontro coi suoi omologhi europei. Il punto è che Roberto Cingolani dice di “non aver bisogno di nuove semplificazioni”. Nel senso che bisognerebbe semmai impegnarsi “ad attuare la semplificazione che già c’è”.