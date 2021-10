Troppe assunzioni e progetti vecchi: la mannaia di Draghi sul Pnrr

Martedì arriva in Consiglio dei ministri il decreto per semplificare le norme legate al Recovery. Le riunioni di Garofoli a Palazzo Chigi diventano tese. E le richieste dei ministeri non piacciono al premier

Lui, interrogato sul tema, ha ostentato una calma da sfinge: “Non c’è nessun problema coi miei ministri e sul Pnrr non siamo in ritardo”, ha rassicurato Mario Draghi ieri sera, da Bruxelles, al termine del Consiglio europeo. E però chi ha partecipato, martedì e mercoledì scorso, alle riunioni che i tecnici del premier hanno avuto coi gabinetti dei vari dicasteri, racconta in effetti di un clima più teso tra i membri dell’esecutivo. Non ancora di preoccupazione, forse, “ma certamente di sollecitudine”, dicono. E insomma nel tono fermo di Carlo Deodato, nei gesti risoluti di Roberto Garofoli, molti dei funzionari ministeriali, convocati in vertici bilaterali a Palazzo Chigi, hanno percepito il senso della gravità del momento. Perché martedì in Cdm arriva un nuovo decreto di semplificazioni: ma il lavoro che è servito, e che ancora servirà, per renderlo efficace a evitare ritardi sul Pnrr, si è rivelato più caotico del previsto.