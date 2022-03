Draghi tra i controllori di Bruxelles e le lamentele dei ministri. Le incognite sul Pnrr

Se è in modo tanto categorico che Mario Draghi ripete che no, “non c’è motivo per rivedere termini e scadenze del Pnrr”, è per evitare di offrire nuovi pretesti all’indolenza, di giustificare lentezze e legittimare ostruzionismi. Anche per questo, almeno finché non sarà la Commissione europea ad aprire una riflessione sul tema, il premier terrà ferma la tabella di marcia su cui da oggi fino a giovedì i funzionari di Bruxelles effettueranno verifiche. In realtà sono arrivate anche alle orecchie dell’ex banchiere le lamentele di un Giancarlo Giorgetti che si sente quasi assediato: perché con l’Ilva ferma, perfino Fincantieri rischia di ritrovarsi a corto di acciaio per le navi. E se il ministro dello Sviluppo per ora non ha esternato troppo i suoi malumori è solo per evitare che certi suoi detrattori leghisti lo accusino di essersi appassionato troppo ai destini del sud. E così, a denunciare i ritardi che la penuria d’acciaio può provocare nella realizzazione dei binari per l’alta velocità tra Puglia e Basilicata, nelle riunioni tra i tecnici a Palazzo Chigi, Giorgetti lascia che sia Enrico Giovannini. Il quale, peraltro, ha anche lui il suo bel daffare a gestire le rimostranze dell’Ance e di Ferrovie. E poi, tanto per non farsi mancare nulla, i tecnici del Mims osservano con ansia anche il rallentamento dei lavori stradali legati al costo eccessivo del bitume.

