Sondaggi, FdI sempre primo partito. Cresce il Pd

Rispetto alla scorsa settimana Meloni perde lo 0,1. Il M5s sotto quota 13 per cento. Dem e Lega in leggera risalita

Fratelli d'Italia è ancora il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Anche se rispetto a sette giorni fa la crescita di Meloni si arresta. Secondo la rilevazione di Swg per il Tg La7, FdI è al 21,8 per cento (con un calo dello 0,1). Seguito dal Pd, che risale di 0,3 punti e si ferma al 21,6 per cento. Segno che oramai Letta e Meloni si considerano iscritti a un vero e proprio testa a testa l'uno contro l'altro in vista delle elezioni politiche previste nel 2023.

A dispetto dell'andamento delle ultime settimane, dove Salvini ha dovuto subire la figuraccia dal sindaco polacco ed è sembrato sempre meno centrale nel dibattito politico italiano, la Lega guadagna uno 0,2 per cento e risale al 16,4 per cento. Mentre il lento sprofondo del M5s lo porta per la prima volta sotto quota 13 per cento (al 12,9). In totale la coalizione di centrodestra è sempre quella maggioritaria (al 46 per cento) sul cosiddetto fronte di centrosinistra (che con i soli Pd, M5s e Leu si ferma al 39 per cento).

Più in generale, il 78 per cento degli intervistati pensa che ci sia un peggioramento delle condizioni economiche dovuto alla guerra in Ucraina. Mentre solo il 14 per cento rimane molto preoccupato dall'andamento della pandemia.