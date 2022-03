Draghi non fa l'autarchico: "Non siamo ancora all'economia di guerra"

Non si è iscritto a “Forza autarchia”. Ha consigliato di fare razionamento della parola “razionamento”, di non “soggiacere nell’angoscia”, di tenere a bada gli allarmi “grandemente esagerati” sul cibo frazionato e i caloriferi senza fiamme, insomma, “economia da guerra”. Mario Draghi non ha perso la testa e ha dato un buffetto a chi lo rimproverava di non essersi messo alla testa. A Versailles, dopo il Consiglio informale, diceva che in questo momento non “conta cercare un ruolo ma la pace”. Sono i centralinisti che chiamano Putin e lo fanno sapere. Macron ben quattordici volte! L’Europa non è ancora cambiata. La rivoluzione è riaggiornata al prossimo Consiglio europeo.

