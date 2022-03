Versailles può sembrare un fallimento, ma l'appeasement con Putin è finito

A prima vista, nella drammaticità della guerra di Vladimir Putin, il vertice di Versailles potrebbe apparire come un fallimento. I leader europei giovedì hanno detto di “no” alla richiesta di Volodymyr Zelensky di concedere all’Ucraina lo status di paese candidato all’adesione all’Ue. Ieri non si è quasi parlato di un nuovo fondo comune di debito per finanziare l’indipendenza energetica e le capacità militari. L’unico annuncio operativo è un nuovo vertice straordinario a maggio. Dopo le decisioni senza precedenti sulle prime sanzioni e il finanziamento delle forniture di armi all’Ucraina, le antiche divisioni sembrerebbero aver ripreso il sopravvento sulla nuova Europa che Emmanuel Macron aveva promesso a Versailles.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE