Mario Draghi: "Versailles è stato un successo. È ora di una difesa europea"

Il presidente del Consiglio parla ai giornalisti a conclusione vertice informale dei capi di stato e di governo dell'Unione europea che si è tenuto in Francia

Il presidente del Consiglio Mario Draghi parla alla stampa al termine del Consiglio europeo infomale, il vertice che riunisce i capi di stato e di governo dell'Unione europea che si è tenuto a Versailles. La riunione doveva essere incentrata sul "Modello europeo di crescita e di investimento per il 2030", ma inevitabilmente tema centrale del vertice è stata la guerra in Ucraina e le sue implicazioni in termini economici ed energetici.

"Questo Consiglio europeo informale è stato veramente un successo, raramente ho visto l'Ue così compatta con uno spirito di solidarietà su tutti gli argomenti che non credo di ricordare in altri consigli a cui ho partecipato", ha detto Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice europeo.