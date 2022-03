Di cosa si parla quando si parla di Difesa comune europea. I colloqui tra Draghi e Macron

Sembrava ci si dovesse arrivare per forza d’inerzia, come al solito. E invece la guerra in Ucraina spingerà gli stati membri a fare più in fretta e con più determinazione. E forse ad avviare anche collaborazioni finora solo vagheggiate, come quella tra Italia e Francia in tema di Aerospazio. Il senso della Difesa comune, in fondo, sta qui: in un processo d’integrazione strategico più industriale che bellico. E’ su questo che i principali leader dell’Unione si sono ritrovati, nei colloqui di Versailles: nel convenire, cioè, che ben prima d’avere un solo esercito, dovrà esserci un’unica strategica industriale. A patto che tutti investano di più, nel settore. Liberandosi di certi tabù ideologici da pacifismo a buon mercato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE