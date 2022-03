Gli europeisti scippano ai sovranisti l'egemonia sulla sicurezza

Lezioni da Versailles per gli utili idioti del putinismo perché più protezione uguale meno protezionismo. Meno protezionismo uguale più Europa. Più Europa uguale più libertà

Prima la Sorbona. Ora Versailles. Ma la parola d’ordine resta sempre quella. Ed è la parola intorno a cui, anche oggi, ruota il futuro dell’Europa: sicurezza. Sono passati cinque anni dallo storico discorso tenuto da Emmanuel Macron, in tempo di pace, alla Sorbona di Parigi, quando il presidente francese, pochi mesi dopo essere stato eletto, tentò di ribaltare con un ambizioso progetto politico una verità cruciale della vecchia agenda populista, sovranista e incidentalmente putiniana. All’epoca, con un certo successo, i populisti cercarono di rispondere al desiderio di protezione dei cittadini provando a scommettere sulla carta della chiusura, del nazionalismo e del protezionismo. Il ragionamento era questo: per proteggere i cittadini europei occorre tornare agli stati nazionali e ogni tentativo di sfuggire a questa dinamica espone inevitabilmente ogni paese europeo a una maggiore vulnerabilità. In cinque parole: più protezionismo uguale più protezione.