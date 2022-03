E' morto Antonio Martino, ex ministro e tra i fondatori di Forza Italia

Il già titolare della Farnesina e della Difesa nei governi Berlusconi aveva 79 anni. Ha contribuito a far nascere il partito del Cav.

E' morto a 79 anni Antonio Martino, ex ministro degli Esteri e della Difesa nei governi Berlusconi. Figlio di Gaetano Martino, già ministro degli Esteri e presidente del Parlamento europeo, era stato tra i fondatori di Forza Italia, di cui è stato uno dei principali esponenti. Nato a Messina, era un accademico: ha insegnato per anni politica monetaria alla facolta di Scienze politiche alla Sapienza di Roma. Dopo 24 anni tracorsi nelle aule parlamentari, per la prima volta nel 2018 non si è ricandidato alle elezioni politiche. Ma anche negli ultimi mesi continuava ad animare il dibattito nel centrodestra con interventi e interviste.

"Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il suo più sentito cordoglio per la morte del Prof. Antonio Martino. Profondo conoscitore del pensiero liberale, ha portato i suoi valori e la sua visione del mondo al centro della vita intellettuale, politica e istituzionale italiana. Ministro degli Affari Esteri e della Difesa, si è speso incessantemente per rafforzare i legami transatlantici dell’Italia e per anticipare l’abolizione della leva militare. Ai suoi cari le condoglianze mie e del Governo", ha scritto Palazzo Chigi in una nota.

Antonio Martino nell'archivio del Foglio

