La sinistra che non si dà pace

Sulla condanna dell’invasione russa ci sono problemi anche a sinistra. Enrico Letta si batte con decisione ammirevole per orientare nel senso di una condanna senza riserve e ha anche preso parte alla manifestazione, per la verità un po’ striminzita ma comunque lodevole, che si è svolta per protestare davanti all’ambasciata russa di Roma. Letta cerca di far ragionare il “suo” popolo, spiega che “se non difendiamo l’Ucraina non difendiamo nemmeno noi stessi”, davanti all’ambasciata di Mosca ha persino usato il termine “mondo libero” che in passato era considerato una provocazione dalla sinistra. Tuttavia c’è ancora molto lavoro da fare per rendere senso comune a sinistra la necessità di combattere le nostalgie imperiali della Russia.

