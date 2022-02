Genova, Bucci e il fronte riformista. Da Iv parla Raffella Paita

“Umbre de muri, muri de mainé”, cantava della sua Genova Fabrizio De André, alludendo alle ombre dei volti di marinaio dopo una notte di lavoro in mare. Ma oggi, in vista delle elezioni amministrative, l’ombra che si staglia tra piazze e carruggi è quella del cosiddetto “terzo polo riformista”, atteso al varco del voto dopo il congresso di Azione e visto il dialogo tra Italia viva e Coraggio Italia. E insomma il sindaco uscente di centrodestra “civico” Marco Bucci, in corsa per un secondo mandato, qualche giorno fa ha incassato la pubblica dichiarazione di sostegno da parte del leader di Azione Carlo Calenda, durante l’intervista con Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”, e da quel momento si sono susseguite ricostruzioni per così dire speranzose rispetto a un eventuale appoggio di Matteo Renzi, essendo già stato espresso quello del presidente della Regione e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti, esponente del centrodestra riformista.

