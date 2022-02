Draghi detta le sue condizioni ai partiti per restare: "Ascolto tutti, ma barra dritta"

Il governo stanzia otto miliardi per contrastare il caro bollette. Il premier accarezza i suoi ministri: "E' un bellissimo governo". Presto incontro con Putin ("Lo ha chiesto lui") e una road map per uscire dalle restrizioni Covid

Temevano tutti la sculacciata ed è finita con la carezza. Mario Draghi, che li aveva vicini, in conferenza stampa, per presentare il decreto energia (otto miliardi di “provvedimenti poderosi”) li ha infatti laureati “i miei bravi ministri”. Ha chiesto se non fosse questo, il suo, “un bellissimo governo”. C’erano Franco, Cingolani e per la prima volta c’era Giancarlo Giorgetti che di Draghi sembrava il compare, il Butticè della novella di Pirandello. Ha voluto far vedere a Draghi di che erba è fatta la sua scopa. Il Foglio gli ha rivolto una domanda sul sabotaggio di Salvini e lui ha risposto alla Giorgetti: “Salvini esprime un desiderio io cerco di interpretarlo e renderlo possibile in quella che è l’attività di governo”.