Perché oggi l'Italia non può fare a meno di Draghi

La politica italiana la cui litigiosità è testificata dai continui cambi di governo, deve fronteggiare tanti problemi: la lotta al virus ma anche debito pubblico, inflazione, spread, lavoro, patto di stabilità e tapering. In una situazione così grave sarebbe necessario e logico che quel che resta della democrazia rappresentativa, cioè i partiti, si accordassero per risolvere questi importanti problemi. Purtroppo la democrazia italiana è prigioniera di una oligarchia politica occupata più a catturare il consenso degli elettori con continue promesse per la più parte a debito che ad affrontare i gravi problemi che assillano il Paese da ormai troppi anni. E così, in questa grave crisi, purtroppo non percepita come tale da questa politica, anziché sostenere l’unica personalità che nella lotta al Covid e in economia ha ereditato da Giuseppe Conte quello che a marzo 2021 era il secondo peggiore tra i principali 30 Paesi mondiali e in meno di 10 mesi lo ha portato tra i primi 5, ogni gruppo inventa e propone nuovi bonus, sconti fiscali, prebende; ma non solo: si divide anche sul fronte del virus, i cui sviluppi sono imprevedibili persino per gli scienziati che hanno progettato i vaccini, litigando sul green pass. Una parte vorrebbe introdurre la vaccinazione obbligatoria erga omnes mentre il capo del Governo, correttamente, vorrebbe continuare sulla obbligatorietà del green pass.

