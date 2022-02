La scelta di Draghi: assecondare o no il partito del debito cattivo? Parlano Tria e Padoan

Il coro forse lo sentite anche voi e fa più o meno così: il paese non ce la fa più, le bollette sono impazzite, la benzina non è controllabile, le imprese chiudono, i cittadini soffrono, i soldi dell’Europa rischiano di essere sprecati e la politica deve fare qualcosa, subito, fate presto, per rispondere al caro vita. Non lo chiede l’Europa, ma lo chiede il buon senso. I problemi ci sono, ovviamente, e mai come oggi il coro ha buone ragioni per chiedere alla politica di reagire, di assecondare la crescita, di non minare la fiducia e di non sprecare i soldi dell’Europa. Ma l’Italia che oggi si presenta ai blocchi di partenza della stagione del post emergenza pandemica è un’Italia che, senza le giuste precauzioni, rischia di essere dominata da un’agenda più simile a quella targata Tafazzi che a quella targata Giavazzi. E il rischio di fronte al quale si trova oggi il nostro paese lo ha messo nero su bianco ieri il commissario all’Economia Paolo Gentiloni: “L’economia europea è a un bivio. Potremmo tornare alla situazione pre pandemica fatta di bassa crescita, disuguaglianze sociali e fragilità ambientale, oppure possiamo costruire una nuova strada basata su una crescita duratura, sostenibile e giusta. Credo che sceglieremo la seconda opzione”. Gentiloni è ottimista, ma la piega che ha imboccato il dibattito politico, e in particolare quello dei partiti, non promette nulla di buono ed espone l’Italia a un rischio: mettere una ripresa solida (più 6,5 per cento nel 2021, più 4 per cento del pil nel 2022), una finanza pubblica sostenibile (gli spread salgono, sì, ma salgono in tutta Europa), una disoccupazione meno preoccupante del previsto (nessun boom di licenziamenti dopo lo sblocco), una vendita al dettaglio che cresce più del pil (dati Istat di ieri: più 7,9 per cento), un debito pubblico che cala un po’ prima del previsto (a novembre il debito è diminuito di 16 miliardi) nelle mani pericolose di una politica del piagnisteo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE