La crescita alla prova del Draghi bis

Il pil italiano del 2021 è cresciuto del 6,5 per cento, miglior risultato dal 1976, quando però venne annullato dall’inflazione al 16,8 per cento per via dello choc petrolifero e della fuga di capitali causa terrorismo. Ere non confrontabili. Il vero paragone è con l’8,9 per cento di ricchezza persa nel 2020, e dunque fin qui, pur applaudendo, siamo a due terzi del tragitto. Il resto dovrà propiziarlo il ticket rinnovato fra Mario Draghi e Sergio Mattarella, con i punti di forza e di debolezza che sappiamo. La crescita acquisita per il 2022 è già del 2,4 per cento grazie a un quarto trimestre dello scorso anno in aumento dello 0,6 per cento sul precedente, e statisticamente il recupero ci sarebbe. Ma nei prossimi mesi non ci si può accontentare di galleggiare. Dopo il rimbalzo si tornerebbe ai decimali di crescita degli anni pre-Covid: nel 2019 con lo 0,1 per cento l’Italia fu in coda fra i paesi europei.

