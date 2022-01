Nasce il "bispresidenzialismo" Draghi-Mattarella. E lui: "Parlo solo con Mario"

Attenti, non è un semplice bis, ma è la replica (“bis, bis”) che costruisce l’originale, anzi, la nostra nuova originalità. E’ la fortuna della sciagura. Nasce dunque il “bispresidenzialismo”, un nuovo regime costituzionale, la democrazia binaria, il menomale “che ci sono loro due”. Secchio e corda, inchiostro e stilo, teoria e pratica, ma anche la sicurezza per entrambi, l’idea che “se resti tu al Quirinale mi rincuori”, avrebbe detto Mario Draghi per convincere Sergio Mattarella al bis, mentre la replica di Mattarella è stata: “E però, se accetto un altro mandato, e mi costa molto, voglio solo parlare con te e poi sarai tu a riferire ai leader”. Come Dante, che nella selva trova in Virgilio il suo braccio, “quel savio gentil che tutto seppe”, il premier trova in Mattarella il lume nella sera, il buon senso nel manicomio. Dopo l'elezione Draghi non poteva che esultare: "E' una splendida notizia".

