Altro che contrasto alle frodi: il cortocircuito sui bonus edilizi

Nella tardissima serata di giovedì 27 gennaio è finalmente approdato in Gazzetta ufficiale, dopo quasi una settimana trascorsa a fari spenti dopo il Consiglio dei ministri che lo aveva più annunciato, che approvato, il decreto “Sostegni-ter”. Il governo, in perfetto stile orwelliano, è riuscito nell’impresa di varare un decreto la cui finalità e il cui oggetto è l’introduzione di “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Tuttavia, l’esecutivo l’ha usato come veicolo per inserirvi anche una sorta di blitz che, letteralmente da un giorno per l’altro, stringe di moltissimo le possibilità di cessione dei bonus edilizi (chiara norma di “sostegno alle imprese e agli operatori economici”).

