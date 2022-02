Bollette, Draghi: "Nei prossimi giorni arriverà un intervento di ampia portata"

Il premier parla da Genova e manda un messaggio a partiti e famiglie: il governo è all'opera contro il rincaro dei prezzi dell'energia. Salvini: "Dopo due mesi di proposte finalmente ci siamo"

"Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell'energia elettrica. Volevo utilizzare questa circostanza per dire che il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni". Mario Draghi approfitta della sua prima uscita pubblica dopo settimane per mandare un messaggio chiaro: il governo si sta occupando del rincaro dei prezzi dell'energia. Un tema su cui sta lavorando il ministero dell'Economia, cercando risorse tra le pieghe di bilancio così da evitare un nuovo scostamento. Si parla per ora di circa 5 miliardi, da aggiungere agli oltre 10 che sono già stati stanziati negli ultimi mesi.

Ma sterilizzare l'aumento dei prezzi del gas potrebbe non bastare e allora il governo sta valutando anche opzioni per intervenire in maniera più strutturale, in attesa di risposte coordinate anche con Bruxelles. Si pensa per esempio al raddoppio della produzione nazionale di gas, su cui si potrebbe spuntare un prezzo concordato a favore delle imprese, e a come impostare una riforma strutturale della bolletta. Il decreto con le misure ad hoc potrebbe finire sul tavolo del Cdm già questa settimana, anche se l'ipotesi di slittare alla prossima non è esclusa.

Il pressing dei partiti si fa sentire. Il primo a intestarsi la battaglia è Matteo Salvini, che da mesi sui suoi canali social non fa passare un giorno senza un post in cui chiede al governo di intervenire. E oggi, dalle colonne del Sole 24 ore ha ricordato il suo attivismo anche agli industriali. Non è un caso che dopo le parole di Draghi da Genova il leader del Carroccio sia stato il primo a commentare: "Dopo due mesi di proposte, richieste e insistenze della Lega, finalmente ci siamo. C'è chi parla e c'è chi fa. Avanti così", ha scritto su Facebook.