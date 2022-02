La necessità di un muro anti populista

Sotto gli occhi degli italiani è apparsa nella scorsa settimana in cui si doveva eleggere il capo dello stato la dissoluzione del sistema politico italiano. Una dissoluzione che in verità camminava a passi spediti da oltre 20 anni e della quale spesso abbiamo avuto occasione di parlare. La seconda repubblica nacque con le elezioni politiche del 1994 e all’insegna di due presunte rivoluzioni culturali: il superamento delle “maledette identità”, come scrisse in un libriccino un autorevole opinionista, e una stabilità politica diversa e alternativa ai fragili governi della DC. Questo programma “rivoluzionario” si accompagnava a un sistema maggioritario il cui unico obiettivo era spaccare i democristiani come mi spiegavano, all’epoca, autorevoli amici comunisti in tanti colloqui privati.

