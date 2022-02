“Se mi è piaciuto il richiamo di Mattarella ai diritti? Preferisco parlare di doveri”. Parla Marcello Pera

Marcello Pera, ex presidente del Senato, è stato uno dei nomi inseriti la scorsa settimana dal centrodestra nelle rose ufficiali per la presidenza della Repubblica. Pera, in questi giorni, ha scelto un basso profilo, limitandosi a osservare l’evoluzione delle contorsioni politiche del centrodestra, ma dopo qualche giorno di riflessione ha scelto di chiacchierare. Lo ha fatto ieri con il Foglio. E lo ha fatto a margine del discorso di insediamento di Sergio Mattarella. “Se mi è piaciuto il discorso del presidente? Ricordo che Napolitano al secondo mandato fece un intervento eccellente, nel solco di quelli grandi di Cossiga. Toccò problemi seri, veri e incrostati da troppo tempo. Fece capire che riforme non vuol dire interventi minori e a spizzico. Chiamò in causa la Costituzione. E con le forze politiche mostrò grande coraggio: le mise a nudo davanti alle proprie manchevolezze e ritardi e gli sbatté in faccia le responsabilità senza riguardi di maniera. Mi sembrò più interessato alla verità dura e cruda che al consenso, più alla riflessione che all’applauso. Quel discorso è passato alla storia”. La malizia di Pera è chiara: quel discorso è passato alla storia.

