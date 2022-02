Il caos di fronte a Draghi

I postumi della sbronza quirinalizia hanno avuto come effetto prioritario quello di illuminare le fibrillazioni dei partiti e non c’è dubbio che l’elezione di Sergio Mattarella abbia contribuito a mettere in risalto le fragilità di alcune leadership, che incidentalmente sono poi le stesse, quelle del M5s e quelle della Lega, che hanno tentato di dar vita al draghicidio. Studiare quello che succederà nei partiti è ovviamente importante per individuare in anticipo quelle che saranno le debolezze da governare nella maggioranza ed è comprensibile che dal punto di vista politico le preoccupazioni maggiori per il presidente del Consiglio siano principalmente due: fino a quando coloro che hanno tentato di sabotare l’attuale maggioranza (Conte e Salvini) resisteranno alla tentazione di mettere i bastoni in mezzo alle ruote dell’esecutivo. I punti di friabilità del governo Draghi, però, riguardano anche altre dinamiche interessanti che la partita quirinalizia ha contribuito a mettere in rilievo. Il primo passaggio da considerare riguarda un punto di forza del governo che nei giorni del Quirinale si è trasformato in un fattore di debolezza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE