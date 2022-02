Così Casini declina l'invito a diventare federatore del centro. "Non ho più il fisico"

Per carità, s’è detto lusingato: “Come se avessi accettato”. Ma insomma Pier Ferdinando Casini ha declinato l’offerta che più di uno degli aspiranti fondatori del costituendo centro gli ha avanzato: “Pier, fai tu da federatore”. Dell’idea ne hanno parlato una manciata di senatori, giorni fa, e Matteo Renzi e Giovanni Toti, divertiti all’idea, hanno concordato che sì, un tentativo meritava d’esser fatto. “È che non ho più il fisico”, ha scherzato l’ex presidente della Camera, che ama fare dell’autoironia sui dolori alla schiena che troppo spesso gli causano le sue lunghe camminate mattutine a Villa Borghese. In verità al futuro non ha affatto smesso di pensarci. E anzi, la rinnovata centralità guadagnata dalla vicenda quirinalizia lo induce a sperare ancora in possibili ruoli istituzionali, o magari pensando, pure lui, alla Nato.

