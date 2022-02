Fuori un altro. Casellati silura anche il settimo portavoce

Marco Ventura si è dimesso da consigliere della presidente del Senato. L'ultimo di una lunga serie

E' il settimo portavoce di cui la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si disfa dall'inizio del mandato. Secondo quanto risulta al Foglio, Marco Ventura quest'oggi ha rassegnato le sue dimissioni come suo consigliere per comunicazione. Lavorerà da adesso in poi per il velocista Marcell Jacobs, medaglia d'oro nei 100 metri alle ultimi Olimpiadi di Tokyo. Una decisione arrivata a pochi giorni dalla bocciatura della Casellati come presidente della Repubblica (accadeva solo venerdì scorso). In pratica la seconda carica dello stato ha scaricato collaboratori a un ritmo di due all'anno, come aveva raccontato qui Salvatore Merlo.