"Operazione Casini". Iv, pezzi di Pd e di centrodestra pronti a votarlo già oggi

Il voto per il centrista è un segnale a tutto il parlamento e soprattutto a Mario Draghi

Occhio ai segnali. In un mare di schede bianche oggi potrebbe spuntare il nome di Pier Ferdinando Casini. Un pezzo del Pd, Italia viva e tronconi di centrodestra sono pronti a iniziare a votarlo già da questa terza chiama, Si tratterebbe di un bengala per mandare messaggi a tutto il parlamento. E non solo: il primo sarebbe a Mario Draghi. Il secondo a Elisabetta Casellati, il nome su cui Matteo Salvini sta dicendo di credere (una pistola sul tavolo delle trattative, per molti).

L'operazione Casini è attenzionata soprattutto dal Pd. Da tutto quel mondo centrista, che va da Franceschini e arriva fino a Lotti e Guerrini, che non vuole Draghi al Colle e che spinge per il centrista. I conciliabili sono in corso. E Matteo Renzi è dato molto attivo in queste ore.

Occhio ai segnali, appunto.



