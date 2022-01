Quirinale, La Meloni si smarca dal centrodestra: "No alla scheda bianca. Voteremo Crosetto"

Lega e FI avevano anticipato di non voler esprimere nessuna preferenza come Pd-LeU-M5s. Proseguono le trattative. Stasera la riunione dei grandi elettori Pd

Il terzo giorno delle elezioni per il presidente della Repubblica si è aperto con il vertice del centrodestra convocato questa mattina alla Camera. Presenti, oltre a Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Si discuterà della strategia da mettere in atto nel voto odierno. Se votare, quindi, uno dei tre nomi proposti ieri ma già bocciati dal centrosinistra (in tal caso la scelta ricadrebbe su Carlo Nordio) così da iniziare a contarsi. Oppure optare per una scelta attendista come la scheda bianca, come ha deciso di fare la Lega.

Anche Pd-M5s e Leu si muovono verso questa soluzione, come hanno anticipato fonti parlamentari dei tre partiti. Subito dopo l'incontro con la coalizione, Salvini ha fatto anche un punto con i gruppi parlamentari della Lega. In ogni caso, ci si aspetta che anche la votazione di oggi regali poche novità. Perché la partita entrerà nel vivo dalla quarta chiamata, in programma domani, quando il quorum per eleggere il capo dello stato scenderà a 505 grandi elettori.

Quirinale, tutti gli aggiornamenti dalla terza giornata di votazioni