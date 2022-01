Da Napolitano a Mattarella: storia del "bis" che si ripete

I tatticismi in Parlamento, gli schieramenti, le candidature improbabili. E infine, tutti col cappello in mano al Quirinale. Analogie e differenze, a otto anni di distanza

È un bis del bis. Un déjà-vu che si spera non diventi un topos da elezione quirinalizia. Ormai, però, è già quasi consuetudine costituzionale. Sicuramente prassi di una politica che non trova soluzioni. Sergio Mattarella come Giorgio Napolitano. Bis-presidenti a otto anni di distanza. All'epoca, era il 2013, le somme le tirava Silvio Berlusconi, riadattando per l'occasione uno slogan dedicato a sè. “Meno male che Giorgio c'è”. Era, come oggi, tutto un “Grazie presidente”. Dopo cinque voti andati a vuoto, giorni ad alta tensione con nomi bruciati e convergenze mancate, si tornò dal presidente Napolitano. “Fai un sacrificio”.