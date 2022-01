Forza Draghi. Un elogio di chi ci ha provato

La giornata politica di ieri, prima dell’arrivo delle notizie su Elisabetta Belloni, ci consegna una doppia verità difficile da smentire. La prima verità è quella che riguarda il centrodestra che ha scelto di contarsi in Aula sul nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati non solo per ragioni autolesionistiche (circa cento franchi tiratori) ma anche per arrivare all’appuntamento di oggi con quella che potrebbe essere la votazione decisiva nella condizione di chi ora può dire: noi le abbiamo tentate tutte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE