Marcucci (Pd): "Timori per il governo con Draghi al Colle. Letta? È meno preoccupato"

"Il premier sta facendo molto bene a Palazzo Chigi, sono molto preoccupato che l'azione di governo si interrompa. Ma se alla fine la candidatura per il Quirinale sarà quella di Draghi, la voteremo tutti", ha detto Andrea Marcucci. Il senatore Pd ha espresso una "legittima preoccupazione per l'Italia, rispetto alla pandemia, al Pnrr e alle cose che dobbiamo fare in una fase così difficile".

Timori che tuttavia non apparterrebbero a Enrico Letta: "Il segretario? Mi sembra meno preoccupato", ha aggiunto Marcucci, nella cui risposta lascia intedere che forse al Nazareno siano fin troppo fiduciosi sugli sviluppi della corsa al Colle: "Mi auguro – ha concluso l'esponente dem – che Letta e Salvini parlino di nomi che possano essere convergenti".