Cartabia e Maddalena. C'è chi si oppone alla "scheda bianca"

C'è chi si oppone al bianco. All'uscita della buvette di Montecitorio, nel Transatlantico tirato a lucido per il gran ballo quirinalizio, Nunzio Angiola ed Enrico Costa ci tengono a distinguersi. "Noi calendiani voteremo convintamente per Marta Cartabia, fin dal primo turno", dicono i due deputati di Azione. Coi colleghi senatori di Più Europa, costituiscono una pattuglia di cinque grandi elettori. "Per cui, se i voti saranno sei, sarà già un successo", sorridono.