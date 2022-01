Quirinale, vertice di centrodestra su Zoom. Pressing sul Cav.: "Oggi decidi"

Meloni e Salvini chiedono a Berlusconi di sciogliere la riserva. L'incontro virtuale intorno alle 16. Nel sabato frenetico della politica italiana il premier Mario Draghi si rifugia a Città delle Pieve

Il centrodestra si vedrà su Zoom, questo pomeriggio intorno alle 16. Silvio Berlusconi rimarrà ad Arcore e si collegherà da lì. Anche gli altri leader saranno in remoto. La pratica burocratica è nelle mani di Matteo Salvini. Il link sarà inviato anche a Giorgia Meloni, Maurizio Lupi, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Luigi Brugnaro e Maurizio Lupi. Le ultime da Arcore dicono che Silvio Berlusconi voglia prendere tempo. Ipotesi che non va giù a Salvini e Meloni.

Nel centrodestra c'è la consapevolezza che difficilmente si potrebbe trovare la compattezza su un altro nome al di fuori di quello del Cav. Rccontano al Foglio fonti molto qualificate che in queste ore ci sono perplessità sul nome di Elisabetta Casellati, presidente del Senato. Si scivola verso Draghi? È uno scenario molto accreditato, che potrebbe prendere forma dopo l'eventuale ritiro di Berlusconi. Allo stesso tempo, però, i big del centrodestra sono contrari all'ipotesi del tandem tecnico al Colle e al Quirinale. Telefonate febbrili in corso e pressing sul Cav. per sciogliere oggi la riserva.

E Draghi? Il presidente del Consiglio si trova nella sua casa di campagna in Umbria, a Città della Pieve. Lo descrivono sereno e intenzionato a non rompere – comunque vada, anche se è il protagonista principe di questa partita – il clima di unità nazionale che si è creato intorno al suo governo. In questo sabato cruciale – e forse decisivo – i rossogialli rimangono in attesa di Berlusconi. Con uno sguardo molto attento al governo che verrà.

