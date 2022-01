L'ultima conta del Cav: "Sono a 499". Ma nel centrodestra già pensano al nuovo governo

Ultime dal giardino di Arcore: il Cav. continua a giocare con il pallottoliere. Non molla. Per ora. A chi lo chiama risponde così: “Se rinuncio al Quirinale è perché non ho ancora compiuto 50 anni”. Oggi parteciperà da remoto al vertice decisivo con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per una posizione compatta “come centrodestra”. Intanto Gianni Letta non perde la speranza. Gli ripete: “Silvio, fai la mossa: indica Draghi”. Berlusconi dice di essere a quota 499.

