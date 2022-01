Chi ci guadagna con Draghi al Colle? Tutti

Un autorevole ministro del governo, per provare a fotografare la solidità della candidatura al Quirinale di Mario Draghi, qualche giorno fa, parlando con un suo collega dell’esecutivo, ha sintetizzato con queste parole lo stato dell’arte: “Sulle montagne, a un certo momento, arriva un punto in cui i piccoli ruscelli incontrano un torrente, e quando i ruscelli incontrano un torrente i vari corsi d’acqua, alla fine, si rassegnano a scendere giù dalla montagna attraverso un unico canale, dal quale non usciranno più”. Le sorprese sono sempre possibili e come dimostra l’intervista di Piero Fassino al Foglio i tentativi per evitare che Draghi possa lasciare Palazzo Chigi verranno fatti fino all’ultimo secondo ma giorno dopo giorno la corrente della politica appare essere rassegnata a far confluire i ruscelli in un unico canale. E a poche ore dal primo voto per eleggere il successore di Sergio Mattarella non è difficile unire i puntini e spiegare le ragioni per cui le forze politiche non ci metteranno troppo a capire che Draghi al Quirinale può creare meno problemi di quanti ne potrebbe risolvere.

