Il gioco di prestigio del Fatto su Grillo

Per il giornale di Travaglio l’amico Beppe ha preso i soldi per orgoglio. Slurp!

Una carezza in un pugno. Per il Fatto quotidiano gestire l’affaire Beppe Grillo, indagato per traffico d’influenze per aver preso 240 mila euro dall’armatore Vincenzo Onorato per pubblicare qualche marchetta sul suo blog e mettere a disposizione il suo potere politico (in quest’ultimo caso si tratta dell’accusa, da dimostrare, della procura).