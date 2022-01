Meloni: "Il vero scontro oggi è tra globalisti e conservatori"

La leader di Fratelli d'Italia in un'intervista a Tempi: "Considero il mio ruolo transitorio. In politica puoi essere libero solo se sei disposto a farti da parte. Sono basita che l'Europa non abbia un piano per la denatalità"

"Questo è un tempo nel quale tutto quello che ci definisce è sotto attacco. Il vero scontro, oggi, è tra l’opzione globalista e quella identitaria e conservatrice". Sono alcuni passaggi di un'intervista alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni pubblicata dal mensile Tempi. Da cui, secondo Meloni, discende un certo ragionamento: "Penso che un partito che riesca a parlare a tutti i potenziali conservatori italiani sia un partito maggioritario. Credo che la maggioranza degli italiani condivida il perimetro di valori di riferimento che Fratelli d’Italia porta avanti".

L'intervista è anche l'occasione per parlare del successo di Io sono Giorgia, l'autobiografia pubblicata lo scorso anno, che ha raggiunto le 150mila copie vendute. Scritta per "provare a raccontarmi anche a chi non mi conosce. Cercando di sfatare l’immagine di me che si può avere tramite la tv o i social", dice Meloni. Che poi aggiunge un dettaglio sulla propria attività politica, adesso che i sondaggi danno Fratelli d'Italia in rampa di lancio verso la prossima legislatura, in cui potrebbe diventare il partito più votato della coalizione di centrodestra. "Considero il mio ruolo come qualcosa di transitorio, che ci può essere o meno. Perché la verità è che in politica puoi essere libero solo se sei disposto a farti da parte in ogni momento. Noi di Fdi sappiamo che, ad un certo punto, la responsabilità che abbiamo assunto potrà finire", confessa allora la deputata e presidente dei conservatori europei.

Parlando di priorità, poi, l'esponente di FdI racconta quali idee ha a proposito di immigrazione, fine vita e denatalità. "Io sono basita dal fatto che l’Unione Europea, che ha un piano per qualsiasi cosa, dall’Erasmus a Horizon, non ne abbia uno per la natalità. È un tema che non è nemmeno inserito nel Pnrr", dice a proposito di quest'ultima. Mentre sulla gestione dell'immigrazione secondo Meloni quel che si sta facendo in questi anni è "immettere masse di disperati nel sistema economico per rivedere complessivamente al ribasso i diritti dei lavoratori".